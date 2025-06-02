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«Рубин» объявил об уходе Хуснутдинова с должности директора клуба

«Рубин» объявил об уходе Хуснутдинова с должности директора клуба
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«Рубин» на своём официальном сайте объявил об уходе Шамила Хуснутдинова с должности директора клуба по соглашению сторон.

«Я рад, что мне была доверена эта работа. Клуб действительно был не в лучшем состоянии. Нам удалось решить эти проблемы. Клуб стал уверенным участником не только футбольного бомонда, но и всего спортивного сообщества.

Хочу сказать спасибо команде, которая мне помогала – это серьёзный антикризисный аппарат. Это клуб, который уверенно движется вперёд к тем задачам, которые ставят глава республики, президент клуба и члены правления. Я не сомневаюсь, что футбольный клуб «Рубин» будет двигаться только вперёд, все остаются на местах, все работают», — приводит слова Хуснутдинова пресс-служба клуба.

Хуснутдинов пришёл в «Рубин» в январе 2023 года в составе антикризисной команды президента казанского клуба Марата Сафиуллина.

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