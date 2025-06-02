«Пари НН» объявил о старте проекта в честь празднования 10-летия с момента основания

Нижегородский «Пари НН» объявил о праздновании 10-летия с момента основания в нынешнем виде. Как сообщает пресс-служба клуба, масштабный проект в честь юбилея продлится целый год и будет включать в себя ряд мероприятий. Клуб был основан 1 июня 2015 года.

«1 июня – новая веха в истории нижегородского футбола. «Пари Нижний Новгород» отмечает 10-летие с момента образования в нынешнем виде. Наш клуб – наследник и продолжатель истории нижегородского футбола, которая насчитывает больше 120 лет! Первый футбольный матч на нижегородской земле был сыгран в 1902 году, когда встретились футбольная команда клуба инженеров и служащих Сормовского завода и команда рижского механического завода.

Мы ценим и чтим более чем вековой путь. И в честь дня рождения «Пари НН» объявляем о запуске масштабного проекта «Один – ноль».

«Один – ноль» – это не только цифры, символизирующие 10-летие «Пари НН». «Один – ноль» – это победный счёт домашней команды. «Один – ноль» – это яркая айдентика, множество активаций, спецпроектов и офлайн-проектов, которые будут реализованы на протяжении всего сезона-2025/2026. В честь праздника «Пари НН» подарит детям, родившимся 1 июня в Нижнем Новгороде», и их семьям пожизненные абонементы на домашние матчи команды. Болельщиков ждут сразу несколько медиа и digital-проектов. Поклонники «Пари НН» выберут символическую сборную среди игроков, выступавших за клуб в последние 10 лет.

В июне «Пари НН» порадует ещё несколькими выставками, которые пройдут в крупных торговых центрах Нижнего Новгорода. Также наш клуб запустит благотворительный проект «10 добрых дел». В течение спортивного года мы будем поддерживать социальные организации и людей, нуждающихся в помощи. В течение сезона болельщиков ждут яркие мероприятия, события и памятные встречи. «Пари НН» выпустит документальный фильм о становлении клуба, а также презентует книгу, посвящённую истории нижегородского футбола.

Кульминационным событием станет гала-матч с участием ветеранов клуба, звёзд футбола, действующих игроков «Пари НН» и селебрити. О каждом мероприятии, посвящённом 10-летию и новому этапу истории нижегородского футбола, мы расскажем на наших информационных ресурсах. Подробная информация будет опубликована на сайте и в социальных сетях «Пари НН».

Открыта новая страница в истории нашего клуба. Вместе будем развиваться, становиться сильнее и достигать побед! С днём рождения, «Пари НН», — говорится в сообщении пресс-службы на официальном сайте команды.