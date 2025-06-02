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Орещук: не сомневаюсь, что ЦСКА в следующем сезоне будет бороться за чемпионство

Орещук: не сомневаюсь, что ЦСКА в следующем сезоне будет бороться за чемпионство
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Бывший российский футболист Роман Орещук назвал московский ЦСКА одним из главных претендентов на победу в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026.

«Однозначно, ЦСКА в следующем сезоне будет бороться за чемпионство. Я в этом не сомневаюсь. Посмотрите на уровень тренера: как он слепил команду и как играет ЦСКА. Приятно смотреть на этот клуб, который является мне родным. Я рад успехам армейцев. Но многое зависит от трансферов. Если клуб усилится, это одна история. Если нет, так и будет ЦСКА барахтаться», — сказал Орещук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Марко Николич возглавил ЦСКА летом 2024 года. Под руководством сербского специалиста столичный клуб завоевал Фонбет Кубок России, одолев в финале «Ростов» (0:0, 4:3 (пен.)). В РПЛ армейцы заняли третье место в итоговой таблице, набрав в 30 матчах турнира 59 очков.

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