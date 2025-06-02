Стало известно, почему Сауль Гуарирапа не останется в ЦСКА после аренды

Венесуэльский нападающий Сауль Гуарирапа за время аренды в ЦСКА не выполнил условия для того, чтобы его опция выкупа, прописанная в контракте, стала обязательной. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В сентябре Гуарирапа перешёл в московский клуб из «Сочи» на правах аренды, рассчитанной до лета 2025 года.

«Сейчас «Сочи» рассматривает Гуарирапу как основного игрока команды, которая только что вышла в РПЛ. Клуб будет готов продать форварда за гораздо бо́льшие деньги, чем та сумма, которая была прописана в арендном соглашении», — добавил источник «Чемпионата».

В составе ЦСКА 22-летний нападающий принял участие в 30 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами. Действующий контракт игрока с «Сочи» рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.