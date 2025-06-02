«Динамо» Махачкала планирует выкупить Илью Кирша у «Зенита»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб планирует выкупить защитника Илью Кирша у «Зенита».

«По Киршу мы ведём переговоры о том, чтобы выкупить его. Сам Илья, его представитель и «Зенит» об этом знают. Мы сейчас находимся в активной фазе», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

20-летний Кирш является воспитанником клубной академии «Зенита». 14 июня 2024 года был арендован махачкалинским «Динамо». В прошедшем сезоне на счету защитника семь матчей за махачкалинский клуб во всех турнирах. За главную команду «Зенита» футболист не провёл ни одной игры.