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«Динамо» Махачкала планирует выкупить Илью Кирша у «Зенита»

«Динамо» Махачкала планирует выкупить Илью Кирша у «Зенита»
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Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов заявил, что клуб планирует выкупить защитника Илью Кирша у «Зенита».

«По Киршу мы ведём переговоры о том, чтобы выкупить его. Сам Илья, его представитель и «Зенит» об этом знают. Мы сейчас находимся в активной фазе», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

20-летний Кирш является воспитанником клубной академии «Зенита». 14 июня 2024 года был арендован махачкалинским «Динамо». В прошедшем сезоне на счету защитника семь матчей за махачкалинский клуб во всех турнирах. За главную команду «Зенита» футболист не провёл ни одной игры.

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