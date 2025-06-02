«Лацио» объявил о возвращении Маурицио Сарри на пост главного тренера команды

Маурицио Сарри вернулся на пост главного тренера «Лацио», сообщается на сайте футбольного клуба.

Срок соглашения с 66-летним специалистом не уточняется. Ранее в понедельник, 2 июня, римский клуб расстался с главным тренером Марко Барони.

«Маурицио Сарри вернулся домой. Его возвращение — это выбор сердца, убеждений и видения игры. С ним мы хотим возобновить путь, прерванный слишком рано, осознавая, что вместе мы можем вернуть команде энтузиазм, идентичность и амбиции. Добро пожаловать домой, Командир», — заявил президент «Лацио» Клаудио Лотито.

Сарри возглавлял «Лацио» с 2021 по 2024 год и с тех пор оставался без работы. Также итальянский специалист тренировал «Наполи», «Ювентус» и лондонский «Челси».