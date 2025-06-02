Фото: Усман Дембеле привёз Кубок Лиги чемпионов на «Ролан Гаррос»

Французский нападающий «ПСЖ» Усман Дембеле привёз Кубок Лиги чемпионов УЕФА на «Ролан Гаррос». Напомним, парижский клуб одержал победу над «Интером» в субботу, 31 мая, разгромив миланскую команду в финале турнира со счётом 5:0.

Эта победа оказалась для парижского клуба первой в истории турнира. Кроме того, этот триумф парижан стал первым для французских клубов в турнире за последние 32 года. Предыдущим клубом из Франции, побеждавшим в Лиге чемпионов, был «Марсель», взявший трофей в 1993 году.

Дембеле был признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2024/2025. 28-летний форвард провёл в турнире 15 матчей, в которых отметился восемью голами и шестью результативными передачами. В финальной встрече Дембеле записал на свой счёт два голевых паса.