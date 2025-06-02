Созин: зачем ждать возвращения в Европу с тренером, который из сборной уйдёт в «Динамо»?

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о возможном назначении главного тренера сборной России Валерия Карпина в московское «Динамо».

«Очень хорошо, что каким-то образом, хотя бы под «натиском общественности», в руководстве РФС дали пояснения по проблемам концовки сезона. Я бы остановился на словах Дюкова про главного тренера сборной России. Это ведь не просто про совмещение речь идёт, это – про почётный и ответственный пост.

По словам Дюкова, совмещение возможно, пока Россия не допущена к официальным соревнованиям. Допустим, наступает январь 2026-го – и Россию возвращают в европейский футбол. Что тогда?

В «Динамо» что, захотят отпустить Карпина после 17 туров РПЛ работать только в сборной? Под него сейчас, судя по информации в СМИ, вообще собирают команду. И подписать контракт, поверить в проект, а потом отпустить спустя полгода – это непрофессиональный подход, я в такое от «Динамо» не верю. В РФС на совмещение, судя по словам Дюкова, при таких обстоятельствах тоже не пойдут. Значит, другой тренер понадобится сборной России.

Зачем тогда ждать возвращения в Европу с тренером, который из сборной окончательно уйдёт в «Динамо»? Не проще ли сейчас определиться с человеком, который останется в команде при любых раскладах? Поверьте, если Карпин возглавит «Динамо», а Россию вернут к международным соревнованиям, мы получим очень много споров, слухов и негатива. Этого можно избежать – благо свободные тренеры у нас есть», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.