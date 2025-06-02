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Вахания считает Нигерию самым сильным соперником сборной России за период отстранения

Вахания считает Нигерию самым сильным соперником сборной России за период отстранения
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Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания заявил, что Нигерия один из самых сильных соперников российской национальной команды за период отстранения. В пятницу, 6 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Нигерии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Крайний защитник – дефицитная позиция?
— Нет, не сказал бы. На сбор национальной команды приехали шесть игроков, которые могут сыграть и справа, и слева. Первостепенная задача защитника — это оборона. Тренерский штаб просит подключения в атаку.

— Нигерия — самый сильный соперник за последнее время?
— Думаю, да. Одна из самых сильных команд. Могу выделить Сербию, но точно не могу сказать, так как не играл с ней. То, что мы посмотрели — Нигерия будет прессинговать сильнее, чем Замбия. Нигерийская сборная — другой уровень по сравнению с Замбией, — передаёт слова Вахании корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Во вторник, 10 июня, сборная России проведёт игру со сборной Беларуси. Ранее в 2025 году национальная команда одержала две победы (5:0) в матчах с Гренадой и Замбией.

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