Вахания считает Нигерию самым сильным соперником сборной России за период отстранения

Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания заявил, что Нигерия один из самых сильных соперников российской национальной команды за период отстранения. В пятницу, 6 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Нигерии.

— Крайний защитник – дефицитная позиция?

— Нет, не сказал бы. На сбор национальной команды приехали шесть игроков, которые могут сыграть и справа, и слева. Первостепенная задача защитника — это оборона. Тренерский штаб просит подключения в атаку.

— Нигерия — самый сильный соперник за последнее время?

— Думаю, да. Одна из самых сильных команд. Могу выделить Сербию, но точно не могу сказать, так как не играл с ней. То, что мы посмотрели — Нигерия будет прессинговать сильнее, чем Замбия. Нигерийская сборная — другой уровень по сравнению с Замбией, — передаёт слова Вахании корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Во вторник, 10 июня, сборная России проведёт игру со сборной Беларуси. Ранее в 2025 году национальная команда одержала две победы (5:0) в матчах с Гренадой и Замбией.