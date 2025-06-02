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Защитник «Ростова» Вахания: мы играем в клубах, чтобы приезжать в сборную России

Защитник «Ростова» Вахания: мы играем в клубах, чтобы приезжать в сборную России
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Футболист «Ростова» Илья Вахания высказался о мотивации для участия в товарищеских матчах сборной России. Главный тренер команды Валерий Карпин включил защитника в состав сборной на июньский тренировочный сбор.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Мы играем в клубах, чтобы приезжать в сборную. Здесь лучшие футболисты страны. Это уже мотивация», — передаёт слова Вахании корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В июне национальная команда проведёт две встречи. В пятницу, 6 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Нигерии. Во вторник, 10 июня, сборная России проведёт игру со сборной Беларуси. Ранее в 2025 году национальная команда одержала две победы (5:0) в матчах с Гренадой и Замбией.

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