Вахания: после финала Кубка России была бессонная ночь, чувствую опустошение

Защитник «Ростова» Илья Вахания заявил, что чувствует опустошение после поражения от московского ЦСКА в серии пенальти Суперфинала Кубка России.

Встреча прошла в воскресенье, 1 июня, в московских «Лужниках». Основное время матча завершилось со счётом 0:0, в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:3.

«Сыграли вчера последний матч на клубном турнире. Сейчас в сборной — все мысли о Беларуси и Нигерии. Мы мотивированы. Предстоят игры с серьёзными соперниками. У Нигерии выделяется Бонифасе. Была бессонная ночь. Сегодня проходили УМО. Было опустошение. Усталость от сезона есть, но мотивация перебивает. Прилив сил с приездом в сборную», — передаёт слова Вахании корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В пятницу, 6 июня, состоится товарищеский матч между сборными России и Нигерии, Вахания вошел в окончательный состав национальной команды. Игру также примут «Лужники», стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.