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Вахания: не могу сказать, что матч с ЦСКА был последним за «Ростов»

Вахания: не могу сказать, что матч с ЦСКА был последним за «Ростов»
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Защитник «Ростова» Илья Вахания заявил, что пока не может ничего сказать о своём будущем в команде.

В воскресенье, 1 июня, «Ростов» уступил ЦСКА в Суперфинале Кубка России по футболу. Основное время завершилось нулевой ничьей, в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:3.

«Я не могу сказать, что вчера был последний матч за клуб. Я сейчас в сборной. Пока не могу ничего сказать», — передаёт слова Вахании корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне 24-летний защитник принял участие в 42 матчах во всех турнирах, в которых он отметился четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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