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Игрок ЦСКА Кисляк: до скольки отмечали победу в Кубке? Сразу спать лёг

Игрок ЦСКА Кисляк: до скольки отмечали победу в Кубке? Сразу спать лёг
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Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк поделился деталями празднования победы армейцев в Фонбет Кубке России сезона-2024/2025. В финальном матче столичный клуб в серии пенальти одолел «Ростов» (0:0, (4:3 пен.)).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

— До скольки отмечали победу?
— Сразу спать лёг. До метро дошёл, а там вызывал такси, — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

ЦСКА завоевал девятый Кубок России в клубной истории и сравнялся по количеству победу в турнире с московским «Локомотивом». Матвей Кисляк в финальном матче провёл на поле все 90 минут и реализовал свой удар в послематчевой серии пенальти.

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