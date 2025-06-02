Игрок ЦСКА Кисляк: до скольки отмечали победу в Кубке? Сразу спать лёг

Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк поделился деталями празднования победы армейцев в Фонбет Кубке России сезона-2024/2025. В финальном матче столичный клуб в серии пенальти одолел «Ростов» (0:0, (4:3 пен.)).

— До скольки отмечали победу?

— Сразу спать лёг. До метро дошёл, а там вызывал такси, — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

ЦСКА завоевал девятый Кубок России в клубной истории и сравнялся по количеству победу в турнире с московским «Локомотивом». Матвей Кисляк в финальном матче провёл на поле все 90 минут и реализовал свой удар в послематчевой серии пенальти.