Хавбек ЦСКА Кисляк поделился эмоциями от вызова в сборную России

19-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился своими эмоциями от вызова в сборную России.

«Эмоции потрясающие. Сезон подошёл к концу. Весеннюю часть провели удачно. Мы профессионально относимся к делу. Эмоций хватит на матчи сборной. Это часть нашей профессии. Сборная — всегда честь. Это дополнительные эмоции. Ты бьёшься за герб страны — хочется сюда ехать», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В июне национальная команда проведёт две встречи. В пятницу, 6 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Нигерии. Во вторник, 10 июня, сборная России проведёт игру со сборной Беларуси. Ранее в 2025 году национальная команда одержала две победы (5:0) в матчах с Гренадой и Замбией.