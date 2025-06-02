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Хавбек ЦСКА Кисляк поделился эмоциями от вызова в сборную России

Хавбек ЦСКА Кисляк поделился эмоциями от вызова в сборную России
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19-летний полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк поделился своими эмоциями от вызова в сборную России.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Эмоции потрясающие. Сезон подошёл к концу. Весеннюю часть провели удачно. Мы профессионально относимся к делу. Эмоций хватит на матчи сборной. Это часть нашей профессии. Сборная — всегда честь. Это дополнительные эмоции. Ты бьёшься за герб страны — хочется сюда ехать», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В июне национальная команда проведёт две встречи. В пятницу, 6 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся с командой Нигерии. Во вторник, 10 июня, сборная России проведёт игру со сборной Беларуси. Ранее в 2025 году национальная команда одержала две победы (5:0) в матчах с Гренадой и Замбией.

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