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Защитник сборной России Вахания: Карпин шутит, но клоуном его не назову

Защитник сборной России Вахания: Карпин шутит, но клоуном его не назову
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Защитник «Ростова» и сборной России Илья Вахания высказался о чувстве юмора главного тренера национальной команды Валерия Карпина.

«Нет ощущения, что я новичок в сборной. Дедовщины нет. Карпин шутит, как и шутил. Клоуном я его не назову (смеётся), — передаёт слова Вахании корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В пятницу, 6 июня, команда Валерия Карпина встретится со сборной Нигерии, игра пройдет в «Лужниках». Во вторник, 10 июня, сборная России проведёт игру со сборной Беларуси на Национальном стадионе в Минске.

Ранее в 2025 году сборная России одержала две победы (5:0) в матчах с Гренадой и Замбией.

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