Кисляк: за сборную Нигерии играет много известных футболистов — страх не вызывает

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк высказался о сборной Нигерии, с которой национальная команда проведёт товарищеский матч в пятницу, 6 июня.

«За сборную Нигерии играет много известных футболистов. Кто-то не приедет, да. Осимхен не приедет. Думаю, что будет хороший матч. Страх Нигерия не вызывает. Вызывает интерес проверить свои силы», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен не был включён в заявку команды на матч с Россией. Вингер «Аталанты» Адемола Лукман также не примет участие в игре. Помимо Нигерии, соперником сборной России во время июньского сбора станет сборная Беларуси. Встреча назначена на вторник, 10 июня.