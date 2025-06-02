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Кисляк: за сборную Нигерии играет много известных футболистов — страх не вызывает

Кисляк: за сборную Нигерии играет много известных футболистов — страх не вызывает
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк высказался о сборной Нигерии, с которой национальная команда проведёт товарищеский матч в пятницу, 6 июня.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«За сборную Нигерии играет много известных футболистов. Кто-то не приедет, да. Осимхен не приедет. Думаю, что будет хороший матч. Страх Нигерия не вызывает. Вызывает интерес проверить свои силы», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Форвард сборной Нигерии Виктор Осимхен не был включён в заявку команды на матч с Россией. Вингер «Аталанты» Адемола Лукман также не примет участие в игре. Помимо Нигерии, соперником сборной России во время июньского сбора станет сборная Беларуси. Встреча назначена на вторник, 10 июня.

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