Глава селекционного департамента «Спартака» Пинту покинул клуб

Глава селекционного департамента «Спартака» Жоаким Пинту покинул клуб. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Пинту работал в «Спартаке» с января 2024 года, специалист отвечал за развитие скаутской службы клуба. Он был помощником бывшего спортивного директора Томаша Амарала, с которым ранее вместе работал в «Бенфике». Амарал покинул «Спартак» в ноябре, вместо него на пост спортивного директора был назначен испанец Фрэнсис Кахигао.

В минувшем сезоне «Спартак» под руководством Деяна Станковича занял четвёртое место в чемпионате России, а также дошёл до финала Пути регионов Кубка России, где уступил «Ростову».