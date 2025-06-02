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Кисляк высказался о борьбе ЦСКА за чемпионство в следующем сезоне РПЛ

Кисляк высказался о борьбе ЦСКА за чемпионство в следующем сезоне РПЛ
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Полузащитник московского ЦСКА Матвей Кисляк высказался о чемпионских амбициях армейцев на следующий сезон.

— Как не перегореть молодому игроку?
— Как футбол может надоесть? Перегореть? После таких сезонов хочется повторять и повторять. Стремиться к лучшему. Если акула чувствует кровь, она хочет ещё и ещё. Не хочу говорить громких слов про чемпионство. Постараемся идти тихими шагами к чемпионству, — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

ЦСКА под руководством сербского специалиста Марко Николича завоевал Фонбет Кубок России, одолев в финале «Ростов» (0:0, 4:3 (пен.)). В Российской Премьер-Лиге армейцы заняли третье место в итоговой таблице, набрав в 30 матчах турнира 59 очков.

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