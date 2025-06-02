Кисляк: не могу сравнивать себя с Батраковым — я соревнуюсь сам с собой

Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что не может сравнивать себя с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.

— Кто главное открытие сезона?

— Я не могу сравнить себя с Батраковым. Мы играем на разных позициях. Не хочу сравнивать. Лёша провёл прекрасный сезон, потрясающая результативность. Главное, чтобы он так же продолжал дальше.

— Если ли между вами конкуренция?

— Может быть, такое и есть, где-то летает в воздухе. Но я соревнуюсь сам с собой. Стараюсь ни с кем себя не сравнивать, — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Кисляк сыграл за ЦСКА 32 встречи, в которых забил четыре гола и отдал один ассист. Батраков провёл за «Локомотив» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и 10 результативными передачами.