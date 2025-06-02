Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кисляк: не могу сравнивать себя с Батраковым — я соревнуюсь сам с собой

Кисляк: не могу сравнивать себя с Батраковым — я соревнуюсь сам с собой
Аудио-версия:
Комментарии

Хавбек ЦСКА Матвей Кисляк заявил, что не может сравнивать себя с полузащитником «Локомотива» Алексеем Батраковым.

— Кто главное открытие сезона?
— Я не могу сравнить себя с Батраковым. Мы играем на разных позициях. Не хочу сравнивать. Лёша провёл прекрасный сезон, потрясающая результативность. Главное, чтобы он так же продолжал дальше.

— Если ли между вами конкуренция?
— Может быть, такое и есть, где-то летает в воздухе. Но я соревнуюсь сам с собой. Стараюсь ни с кем себя не сравнивать, — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В нынешнем сезоне Кисляк сыграл за ЦСКА 32 встречи, в которых забил четыре гола и отдал один ассист. Батраков провёл за «Локомотив» 37 матчей во всех турнирах, в которых отметился 15 забитыми мячами и 10 результативными передачами.

Материалы по теме
Батраков: рад, что Кисляк «выстрелил» в этом сезоне
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android