Хавбек ЦСКА Кисляк заявил, что мечтает о переходе в Европу

Полузащитник ЦСКА и сборной России Матвей Кисляк признал, что мечтает о выступлении за европейские клубы.

«Не знаю, кто уедет в Европу раньше, Батраков или я. Это дело случая. Мы смотрим матчи Лиги чемпионов или чемпионата мира. Конечно, есть мечта о Европе», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Также Кисляк исключил, что у него может возникнуть «головокружение» от успехов.

«Не чувствую, что у меня кружится голова. Я с самого детства был хорошо воспитан родителями. Даже если настигнет, у меня есть папа, который остудит. Есть друзья, которые скажут в лицо», — признался Кисляк.