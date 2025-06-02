Футболист ЦСКА Кисляк ответил, испытывает ли давление после вызова в сборную России

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что чувствует давление после вызова в основную сборную России на июньские матчи.

«Думаю, что все понимают, как работает «ромб» Николича. Играется комфортно, всё нравится. В сборной другая схема. Но не приходится долго адаптироваться. Переход прошёл быстро. Резкий. Стараюсь оставаться человеком. Заниматься своим делом — играть в футбол. Давление есть. Помогает поддержка родных и близких. Доверие тренерского штаба, какие-то слова», — передаёт слова Кисляка корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В пятницу, 6 июня, команда Валерия Карпина встретится со сборной Нигерии, игра пройдет в «Лужниках». Во вторник, 10 июня, сборная России проведёт игру со сборной Беларуси на Национальном стадионе в Минске.

Ранее в 2025 году сборная России одержала две победы (5:0) в матчах с Гренадой и Замбией.