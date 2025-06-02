Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Барселоны» Ямаль: не думаю о том, чтобы выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Барселоны» Ямаль: не думаю о том, чтобы выиграть «Золотой мяч»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, как относится к возможности получить «Золотой мяч» по итогам сезона-2024/2025.

— Я не думаю о том, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я думаю о том, чтобы получать удовольствие, хорошо играть, и, если это должно произойти, это произойдёт.

— Говорят, в четверг вы играете за «Золотой мяч» с Дембеле (в матче Лиги наций УЕФА между сборными Испании и Франции. — Прим. «Чемпионата»). Кому вы бы отдали награду: победителю встречи или лучшему игроку года?
— Я бы проголосовал за лучшего игрока года, но, если вы хотите разыграть «Золотой мяч» в четверг, мы разыграем его в четверг. Я бы отдал его лучшему игроку года, однако его имя оставлю при себе, — приводит слова Ямаля COPE.

В сезоне-2024/2025 17-летний Ямаль провёл 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.

Материалы по теме
«У меня никогда не было такого сезона». Мохамед Салах — о своих шансах на «Золотой мяч»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android