Нападающий «Барселоны» Ямаль: не думаю о том, чтобы выиграть «Золотой мяч»

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, как относится к возможности получить «Золотой мяч» по итогам сезона-2024/2025.

— Я не думаю о том, чтобы выиграть «Золотой мяч». Я думаю о том, чтобы получать удовольствие, хорошо играть, и, если это должно произойти, это произойдёт.

— Говорят, в четверг вы играете за «Золотой мяч» с Дембеле (в матче Лиги наций УЕФА между сборными Испании и Франции. — Прим. «Чемпионата»). Кому вы бы отдали награду: победителю встречи или лучшему игроку года?

— Я бы проголосовал за лучшего игрока года, но, если вы хотите разыграть «Золотой мяч» в четверг, мы разыграем его в четверг. Я бы отдал его лучшему игроку года, однако его имя оставлю при себе, — приводит слова Ямаля COPE.

В сезоне-2024/2025 17-летний Ямаль провёл 55 матчей во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 25 результативных передач.