Акинфеев — о победе ЦСКА в Кубке России: 22-й трофей, но эмоции всё те же

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев поблагодарил партнёров по команде, тренерский штаб и болельщиков после победы армейцев в Кубке России сезона-2024/2025.

В финальном матче столичная команда в серии пенальти одолела «Ростов» (0:0, (4:3 пен.)).

«22-й трофей, но эмоции всё те же: гордость за команду, благодарность болельщикам и осознание, что ЦСКА — настоящая семья.

Спасибо партнёрам за борьбу до последнего, тренерскому штабу – за терпение и слаженную работу, а вам, наши болельщики – за ту энергию, что ведёт нас вперёд. Без вас этот путь был бы другим, вы это показали в домашней игре с «Зенитом».

Двигаемся дальше – к новым вершинам!» — написал Акинфеев в своём телеграм-канале.

ЦСКА завоевал девятый Кубок России в клубной истории и сравнялся по количеству побед в турнире с московским «Локомотивом».