Чемпион мира Ромарио назвал своего претендента на «Золотой мяч»

Чемпион мира в составе сборной Бразилии и экс-футболист «Барселоны» Ромарио выбрал нападающего сине-гранатовых Рафинью в качестве фаворита в борьбе за награду «Золотой мяч».

«Прямо сейчас я бы выбрал Рафинью, потому что он забил много голов, и эти голы были важны не только для его карьеры, но и для «Барселоны» и сборной Бразилии», — сказал Ромарио ESPN.

Рафинье 28 лет, он выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 25 результативными передачами.

В сезоне-2024/2025 Рафинья вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.