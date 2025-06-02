Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Чемпион мира Ромарио назвал своего претендента на «Золотой мяч»

Чемпион мира Ромарио назвал своего претендента на «Золотой мяч»
Комментарии

Чемпион мира в составе сборной Бразилии и экс-футболист «Барселоны» Ромарио выбрал нападающего сине-гранатовых Рафинью в качестве фаворита в борьбе за награду «Золотой мяч».

«Прямо сейчас я бы выбрал Рафинью, потому что он забил много голов, и эти голы были важны не только для его карьеры, но и для «Барселоны» и сборной Бразилии», — сказал Ромарио ESPN.

Рафинье 28 лет, он выступает за «Барселону» с лета 2022 года. В нынешнем сезоне бразилец принял участие в 57 матчах во всех турнирах, в которых отметился 34 голами и 25 результативными передачами.

В сезоне-2024/2025 Рафинья вместе с «Барселоной» выиграл чемпионат Испании, Кубок и Суперкубок страны.

Материалы по теме
Рафинья превзошёл показатели лучшего сезона Неймара
Истории
Рафинья превзошёл показатели лучшего сезона Неймара
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android