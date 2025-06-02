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Президент «Урала» Иванов отреагировал на возможный переход в РПЛ вместо «Пари НН»

Президент «Урала» Иванов отреагировал на возможный переход в РПЛ вместо «Пари НН»
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Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов прокомментировал информацию, что екатеринбургская команда может заменить «Пари НН» в Российской Премьер-Лиге.

«Слышал о такой возможности, но я в это не лезу — кто и что там будет решать. Моё мнение — это моё мнение, я его выскажу потом. Сейчас ничего не хочу говорить», — приводит слова Иванова «РИА Новости Спорт».

Ранее сообщалось, что «Урал» может получить место в РПЛ на сезон-2025/2026 вместо нижегородского клуба. Также появилась информация, что 3 июня должно состояться общее собрание РПЛ, на котором будет обсуждаться этот вопрос.

Напомним, «Урал» потерпел поражение в переходных матчах за право принять участие в Российской Премьер-Лиге в сезоне-2025/2026 с «Ахматом». Грозненцы обыграли «шмелей» в ответной встрече со счётом 2:0 и победили по сумме двух матчей — 3:2.

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