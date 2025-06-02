Митрюшкин: только рад отложить отпуск ради приезда в сборную России

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал, как получил вызов в сборную России на июньские товарищеские матчи.

«Мне позвонил Кафанов. Праздновал день рождения дочки и получил звонок. Сразу были мысли, что по поводу сборной. Кафанов сказал, чтобы я готовился. Семья улетела, а я остался здесь. Только рад отложить отпуск.

Ощущения положительные. Рад быть в национальной команде. С Кафановым не разговаривал, сыграю или нет. Не думаю об этом. Сейчас тренируюсь», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России в июне проведёт два товарищеских матча. В пятницу, 6 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Нигерии. Во вторник, 10 июня, сборная России сыграет с командой Беларуси.