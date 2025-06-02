Митрюшкин: думаю, каждый рад за Матвея Сафонова. Лига чемпионов — максимальный успех

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин поздравил голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов УЕФА. В финале парижане разгромили миланский «Интер» (5:0). Россиянин весь матч провёл на скамье запасных.

«Думаю, что каждый футболист рад за Сафонова. На уровне клубов это максимальный успех. Поздравляем его», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Помимо Лиги чемпионов, российский вратарь в дебютном сезоне во Франции стал победителем внутреннего чемпионата и обладателем Кубка страны.