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Митрюшкин: думаю, каждый рад за Матвея Сафонова. Лига чемпионов — максимальный успех

Митрюшкин: думаю, каждый рад за Матвея Сафонова. Лига чемпионов — максимальный успех
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Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин поздравил голкипера «Пари Сен-Жермен» Матвея Сафонова с победой в Лиге чемпионов УЕФА. В финале парижане разгромили миланский «Интер» (5:0). Россиянин весь матч провёл на скамье запасных.

Лига чемпионов . Финал
31 мая 2025, суббота. 22:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Окончен
5 : 0
Интер М
Милан, Италия
1:0 Хакими – 12'     2:0 Дуэ – 20'     3:0 Дуэ – 63'     4:0 Кварацхелия – 73'     5:0 Маюлу – 86'    

«Думаю, что каждый футболист рад за Сафонова. На уровне клубов это максимальный успех. Поздравляем его», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матвей Сафонов перебрался в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года. Помимо Лиги чемпионов, российский вратарь в дебютном сезоне во Франции стал победителем внутреннего чемпионата и обладателем Кубка страны.

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