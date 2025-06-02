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Митрюшкин рассказал, как в «Локомотиве» отреагировали на заявление Тикнизяна

Митрюшкин рассказал, как в «Локомотиве» отреагировали на заявление Тикнизяна
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Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал, как в команде отреагировали на слова защитника железнодорожников Наира Тикнизяна, который выразил недовольство количеством игрового времени и заявил, что попросит руководство клуба отпустить его в летнее трансферное окно.

«Пообщались с Наиром Тикнизяном внутри команды. Это выбор игрока, как говорить с прессой. Наира уважаю как друга и игрока. Отнёсся к нему с пониманием. Поддержали его. Он наш брат, которому нужно подсказывать. Никаких проблем в коллективе не возникло», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Тикнизян выступает за «Локомотив» с 2021 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 33 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив два гола и четыре результативные передачи.

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