Митрюшкин оценил прошедший сезон для «Локомотива»

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин назвал минувший сезон в московской команде непростым.

«Локомотив» занял шестое место в таблице чемпионата России, набрав 53 очка. 29-летний Митрюшкин начинал сезона в качестве второго вратаря, но во второй части сезона выиграл конкуренцию у Ильи Лантратова.

«Сезон для меня выдался непростым. Очень долго ждал и терпел. Этот шанс нужно использовать. В следующем сезоне нужно продолжать работать.

Для «Локомотива» концовка получилась не самая хорошая. В сборной хорошая атмосфера отличная, как и в «Локомотиве», — передаёт слова Митрюшкина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Митрюшкин провел 18 матчей за «Локомотив» в прошедшем сезоне, в четырёх играх вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.