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Карпин впервые прокомментировал информацию о переговорах с «Динамо»

Карпин впервые прокомментировал информацию о переговорах с «Динамо»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слухи о ведении переговоров с московским «Динамо».

«Давайте говорить про клубы или клуб. Когда что-то будет — всё узнаете. Может быть «Динамо» или нет. Я взял паузу с февраля. Посмотрим. Сейчас чувствую себя лучше», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в СМИ появилась информация, что Валерий Карпин может стать новым главным тренером бело-голубых. Ранее президент российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что РФС разрешил «Динамо» вести переговоры с Карпиным о возможном совмещении постов.

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