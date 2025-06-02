Карпин впервые прокомментировал информацию о переговорах с «Динамо»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на слухи о ведении переговоров с московским «Динамо».

«Давайте говорить про клубы или клуб. Когда что-то будет — всё узнаете. Может быть «Динамо» или нет. Я взял паузу с февраля. Посмотрим. Сейчас чувствую себя лучше», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее в СМИ появилась информация, что Валерий Карпин может стать новым главным тренером бело-голубых. Ранее президент российского футбольного союза Александр Дюков сообщил, что РФС разрешил «Динамо» вести переговоры с Карпиным о возможном совмещении постов.