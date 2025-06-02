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Карпин подтвердил, что ведёт переговоры с московским «Динамо»

Карпин подтвердил, что ведёт переговоры с московским «Динамо»
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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин подтвердил, что ведёт переговоры с московским «Динамо».

— Возглавлю ли я «Динамо»? Откуда я знаю?

— Ведёте переговоры с «Динамо»?
— И с «Динамо» тоже. Варианты из России, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Карпину 56 лет, он покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале 2025 года, оставшись во главе сборной России. Ранее в СМИ появилась информация о переговорах между специалистом и московским «Динамо». В мае пост главного тренера бело-голубых покинул Марцел Личка, его обязанности до конца сезона исполнял Ролан Гусев.

Ранее Валерий Карпин возглавлял московский «Спартак», «Торпедо» из Армавира и испанскую «Мальорку».

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