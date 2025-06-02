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Карпин: проблема совмещения постов с московским клубом логичнее, чем с «Ростовом»

Карпин: проблема совмещения постов с московским клубом логичнее, чем с «Ростовом»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о возможном совмещении постов в случае назначения в московское «Динамо».

— Проблема совмещения с московским клубом логичнее, чем с «Ростовом».

— Допустим, через год сборную возвращают. Зачем начинать сотрудничество?
— А если не вернут? Приоритет — сборная. С отстранения прошло три года. Готов или не готов совмещать — узнаете. Если я приступлю к клубной работе — узнаете. Прошло три полных месяца, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале 2025 года. До этого момента специалист совмещал работу в клубе и сборной России. По данным СМИ, в назначении Карпина заинтересовано московское «Динамо».

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