Валерий Карпин заявил, что не рассматривает вариант возглавить клуб вместо сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не рассматривает вариант, при котором он будет возглавлять только клуб без работы в национальной команде.

«Не рассматриваю вариант выбрать клуб вместо сборной России», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Карпину 56 лет, он покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале 2025 года, оставшись во главе сборной России. Ранее в СМИ появилась информация о переговорах между специалистом и московским «Динамо».

В пятницу, 6 июня, команда Валерия Карпина встретится со сборной Нигерии, игра пройдет в «Лужниках». Во вторник, 10 июня, сборная России проведёт игру со сборной Беларуси на Национальном стадионе в Минске.