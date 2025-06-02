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Валерий Карпин заявил, что не рассматривает вариант возглавить клуб вместо сборной России

Валерий Карпин заявил, что не рассматривает вариант возглавить клуб вместо сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не рассматривает вариант, при котором он будет возглавлять только клуб без работы в национальной команде.

«Не рассматриваю вариант выбрать клуб вместо сборной России», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Карпину 56 лет, он покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале 2025 года, оставшись во главе сборной России. Ранее в СМИ появилась информация о переговорах между специалистом и московским «Динамо».

В пятницу, 6 июня, команда Валерия Карпина встретится со сборной Нигерии, игра пройдет в «Лужниках». Во вторник, 10 июня, сборная России проведёт игру со сборной Беларуси на Национальном стадионе в Минске.

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