Карпин рассказал, успел ли отдохнуть после ухода из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, успел ли отдохнуть после ухода из «Ростова».

— За четыре месяца после ухода из «Ростова» отдохнули?

— Была огромная разгрузка. Даже не представляете, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Карпину 56 лет, он покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале 2025 года, оставшись во главе сборной России. По данным СМИ, в назначении Карпина заинтересовано московское «Динамо». В мае пост главного тренера бело-голубых покинул Марцел Личка, его обязанности до конца сезона исполнял Ролан Гусев.

Ранее Валерий Карпин возглавлял московский «Спартак», «Торпедо» из Армавира и испанскую «Мальорку».