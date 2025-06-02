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Карпин рассказал, успел ли отдохнуть после ухода из «Ростова»

Карпин рассказал, успел ли отдохнуть после ухода из «Ростова»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, успел ли отдохнуть после ухода из «Ростова».

— За четыре месяца после ухода из «Ростова» отдохнули?
— Была огромная разгрузка. Даже не представляете, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Карпину 56 лет, он покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале 2025 года, оставшись во главе сборной России. По данным СМИ, в назначении Карпина заинтересовано московское «Динамо». В мае пост главного тренера бело-голубых покинул Марцел Личка, его обязанности до конца сезона исполнял Ролан Гусев.

Ранее Валерий Карпин возглавлял московский «Спартак», «Торпедо» из Армавира и испанскую «Мальорку».

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