Матвей Сафонов полностью погасил долг по алиментам перед бывшей женой — Sport Baza

Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов погасил весь долг по алиментам перед бывшей женой Анастасией, сообщается в телеграм-канале Sport Baza.

В июне 2024 года Сафонову запретили выезд из России после того, как суд обязал вратаря выплачивать четверть доходов в качестве алиментов бывшей жене Анастасии, с которой он развёлся в 2023 году. Сумма составила более 60 млн рублей.

По данным источника, Сафонов полностью погасил долг, выплатив около 66 млн рублей. Теперь приезд вратаря в сборную России на июньские матчи с Нигерией и Беларусью зависит от того, снимут ли приставы обеспечительные меры.

— Я особо хочу подчеркнуть, что задолженность в размере 60 млн была рассчитана с учётом того, что Анастасия, введя в заблуждение Матвея, попросила его в счёт алиментов переписать квартиру на дочь. Матвей рассчитывал, что он закрывает долги ещё до официального расторжения брака с Анастасией, однако Анастасия поступила непорядочно и сейчас утверждает, что никаких договорённостей не было. Однако до настоящего момента после выплаты всех долгов аресты в отношении него и другие обеспечительные меры не сняты.

Матвей как порядочный человек и заботливый отец никогда не будет забирать у ребёнка никаких денег. После того как решение суда было утверждено Верховным судом РФ, мы решили оплатить задолженность по накопившимся алиментам. В том числе для того, чтобы Матвею облегчить передвижение не только за границей, но и в России, — приводит Sport Baza слова адвоката Сафонова Андрея Крючкова.