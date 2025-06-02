Карпин: у меня нет ни одной медали. Если получу, что изменится? Молиться буду?

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал, как смотрел Суперфинал Фонбет Кубка России между «Ростовом» и ЦСКА, завершившийся победой армейцев в серии пенальти (0:0, 4:3 (пен.)). Специалист покинул «Ростов» в феврале текущего года, чтобы сосредоточиться на работе в национальной команде.

«Смотреть Суперфинал было нервно. Не было мыслей о том, что получу медаль. У меня нет ни одной медали, даже когда играл. Есть или нет у меня медали — что изменится? Повешу на стену и буду молиться?» — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

ЦСКА завоевал Кубок России в девятый раз в своей истории и сравнялся по числу побед в турнире с московским «Локомотивом».