Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Карпин рассказал, советовался ли с ним Комличенко при решении об уходе из «Ростова»

Карпин рассказал, советовался ли с ним Комличенко при решении об уходе из «Ростова»
Комментарии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, ранее возглавлявший «Ростов», рассказал, советовался ли с ним нападающий Николай Комличенко при решении об уходе из южного клуба.

«Комличенко со мной не советовался. Никто другой не советовался», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В воскресенье, 1 июня, Комличенко объявил об уходе из «Ростова» после Суперфинала Фонбет Кубка России.

В прошедшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. За команду из Ростова-на-Дону игрок выступал с сезона-2021/2022.

Материалы по теме
Комличенко объявил, что матч с ЦСКА стал последним в составе «Ростова»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android