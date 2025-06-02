Карпин рассказал, советовался ли с ним Комличенко при решении об уходе из «Ростова»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин, ранее возглавлявший «Ростов», рассказал, советовался ли с ним нападающий Николай Комличенко при решении об уходе из южного клуба.

«Комличенко со мной не советовался. Никто другой не советовался», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В воскресенье, 1 июня, Комличенко объявил об уходе из «Ростова» после Суперфинала Фонбет Кубка России.

В прошедшем сезоне 29-летний нападающий принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых забил девять голов и отдал пять результативных передач. За команду из Ростова-на-Дону игрок выступал с сезона-2021/2022.