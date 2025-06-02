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Карпин высказался об информации о смене руководства в «Ростове»

Карпин высказался об информации о смене руководства в «Ростове»
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал слухи о возможной смене руководства в «Ростове».

«В «Ростове» ничего не происходит. Разговоры идут с осени. Когда что-то свершится, тогда будем говорить. Слухи о «Ростове» идут с осени. И ничего не меняется», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Валерий Карпин покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале 2025 года. Его место занял испанский специалист Джонатан Альба. Ранее в СМИ появилась информация, что после окончания сезона в стане жёлто-синих возможны перемены, включающие уход нынешнего руководства и ряда ключевых игроков.

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