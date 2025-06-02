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Карпин: участие Альбы в тактике «Ростова» нулевое

Карпин: участие Альбы в тактике «Ростова» нулевое
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что в игре «Ростова» не произошло больших тактических изменений после его ухода из клуба.

Карпину 56 лет, он покинул пост главного тренера «Ростова» в феврале 2025 года. Вместо него команду возглавил испанец Джонатан Альба, который ранее входил в штаб российского специалиста.

«Участие Альбы в тактике нулевое. Больших изменений после сборов не было. Маленькие изменения? Играли в три центральных», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В воскресенье, 1 июня, «Ростов» проиграл ЦСКА в Суперфинале Фонбет Кубка России. Основное время встречи завершилось нулевой ничьей, в серии пенальти сильнее оказались армейцы — 4:3.

Ранее в СМИ появилась информация о переговорах между Карпиным и московским «Динамо».

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