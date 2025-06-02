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Карпин заявил, что ждёт Матвея Сафонова в сборной России

Карпин заявил, что ждёт Матвея Сафонова в сборной России
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин назвал условие, при котором голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов может вернуться в сборную России.

«Если дадут разрешение на въезд или выезд Сафонову, то ждём его в сборной», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Матвей Сафонов стал победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе французского «ПСЖ», к которому присоединился летом 2024 года. Ранее в СМИ появилась информация, что вратарь погасил весь долг по алиментам перед бывшей женой и может беспрепятственно приехать в Россию. В последний раз Сафонов появился на поле в составе национальной команды в июне 2024 года — в товарищеской игре с Беларусью (4:0).

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