Карпин объяснил невызов игрока «Спартака» Умярова в сборную России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин объяснил невызов полузащитника «Спартака» Наиля Умярова в национальную команду.

«В концовке сезона понравились другие игроки. Глебов и Кисляк, например. Умяров проигрывает конкуренцию Глебову и Кисляку на данный момент», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

24-летний опорный полузащитник Наиль Умяров перешёл в московский «Спартак» из ФК «Чертаново» в январе 2019 года. В прошедшем сезоне футболист провёл 34 матча во всех турнирах и отметился тремя забитыми голами в Российской Премьер-Лиге. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года.