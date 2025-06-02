Карпин считает, что нельзя сравнивать вклад Сафонова и Аленичева в победу в Лиге чемпионов

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что не стоит переоценивать вклад российского вратаря Матвея Сафонова в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов.

В субботу, 31 мая, «ПСЖ» разгромил миланский «Интер» в финале Лиги чемпионов в Мюнхене со счётом 5:0. Сафонов не принимал участия в финальной игре.

«Естественно, нельзя сравнивать Лигу чемпионов Аленичева и Сафонова. Матвей не играл. Его вклад был больше на тренировках. Аленичев участвовал в финале, а Сафонов — нет», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Дмитрий Аленичев в составе «Порту» в 2004 году стал победителем Лиги чемпионов УЕФА. В финале турнира с «Монако» Аленичев забил гол и помог команде одержать победу со счётом 3:0.