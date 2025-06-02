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«Не всё решают деньги». Валерий Карпин — о чемпионстве «Краснодара» в РПЛ

«Не всё решают деньги». Валерий Карпин — о чемпионстве «Краснодара» в РПЛ
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин, комментируя победу «Краснодара» в РПЛ, заявил, что в футболе не всё решают деньги.

«Краснодар» выиграл Российскую Премьер-Лигу впервые в истории, набрав 67 очков по итогам 30 туров. Ставший вторым «Зенит» заработал 66 очков. Замкнувший тройку лидеров ЦСКА — 59.

«Если хотите, то напишите, что чемпионство «Краснодара» означает, что не всё решают деньги», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Ранее на протяжении шести лет чемпионом России по футболу становился петербургский «Зенит». «Краснодар» в сезоне-2023/2024 выиграл серебряные медали РПЛ.

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