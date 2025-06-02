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Карпин назвал вылет «Факела» из РПЛ разочарованием сезона

Карпин назвал вылет «Факела» из РПЛ разочарованием сезона
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Главный тренер сборной России Валерий Карпин отреагировал на вылет «Факела» из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025 и назвал это событие главным разочарованием футбольного года.

— Назовите разочарование сезона.
— Не знаю даже. По мне — вылет «Факела». Регион, где народ любит и ходит на футбол. Ситуация с «Химками», наверное, не разочарование, — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

«Факел» завершил сезон на последнем месте в турнирной таблице РПЛ и вылетел в Мелбет Первую лигу. Команда из Воронежа набрала 18 очков в 30 турах. Подмосковные «Химки» заняли в итоговой таблице 12-е место, но не прошли лицензирование на следующий сезон.

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