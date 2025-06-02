Кафанов рассказал, когда станет известно, приедет ли Матвей Сафонов в сборную России

Тренер вратарей национальной команды России Виталий Кафанов рассказал, когда станет известно, приедет ли голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов в сборную.

«У Сафонова был насыщенный сезон, было много положительных ярких моментов. В то же время он забрал больше сил, чем все предыдущие. Уровень команды выше, максимальная конкуренция. 9-го числа он должен быть в команде, у них международный турнир. Вчера Матвей вернулся в Париж. Я посоветовал ему подумать, потому что у него всего восемь дней отдыха. Как любому нормальному человеку, ему нужна передышка. Посоветовал ему об этом подумать. Сегодня вечером созвонимся и узнаем, что он решил», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

В последний раз Сафонов появился на поле в составе национальной команды в июне 2024 года — в товарищеской игре с Беларусью (4:0).