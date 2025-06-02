Кафанов оценил вклад Сафонова в победу «ПСЖ» в Лиге чемпионов

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил вклад голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова в победу французской команды в Лиге чемпионов.

В субботу, 31 мая, «ПСЖ» разгромил миланский «Интер» в финале Лиги чемпионов в Мюнхене со счётом 5:0. Сафонов не принимал участия в финальной игре.

«Безмерно рад и за Матвея, и за Россию, и за вратарскую школу. У нас три голкипера стали чемпионами в европейских странах. За это радость огромная.

Слова о том, что Сафонов не внёс вклад в победу «ПСЖ»? Вклад очень большой. Если бы год назад сказали, что Матвей сыграет больше 15 игр, никто бы не поверил. Его конкурент Доннарумма — лучший вратарь. Думаю, скоро его признают лучшим. И помог ему стать лучшим именно Матвей. Он же не просто так был обижен и хотел уходить — видел конкуренцию в Матвее, начал работать и выдал один из лучших отрезков в своей карьере. Это заслуга в том числе Матвея.

Тренеры доверяли Сафонову место в составе не из-за травмы Доннаруммы, а из-за того, что он был лучше готов в какой-то момент», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.