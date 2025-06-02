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Кафанов сообщил, что у Сафонова нет юридических ограничений для приезда в Россию

Кафанов сообщил, что у Сафонова нет юридических ограничений для приезда в Россию
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о желании голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова принять участие в товарищеском матче между сборными России и Нигерии.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
06 июня 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матвей очень хочет приехать, провести тренировки, сыграть. Но вот такая ситуация. Юридических проблем у Матвея никаких нет. Если он приедет, то только на Нигерию. Мы ему сказали, что если он приедет, то матч точно его», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России проведёт два товарищеских матча в ближайшее время. В пятницу, 6 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Нигерии. Во вторник, 10 июня, сыграют со сборной Беларуси. Ранее в СМИ появилась информация, что вратарь погасил весь долг по алиментам перед бывшей женой и может беспрепятственно приехать в Россию.

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