Кафанов сообщил, что у Сафонова нет юридических ограничений для приезда в Россию

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал о желании голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова принять участие в товарищеском матче между сборными России и Нигерии.

«Матвей очень хочет приехать, провести тренировки, сыграть. Но вот такая ситуация. Юридических проблем у Матвея никаких нет. Если он приедет, то только на Нигерию. Мы ему сказали, что если он приедет, то матч точно его», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России проведёт два товарищеских матча в ближайшее время. В пятницу, 6 июня, подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Нигерии. Во вторник, 10 июня, сыграют со сборной Беларуси. Ранее в СМИ появилась информация, что вратарь погасил весь долг по алиментам перед бывшей женой и может беспрепятственно приехать в Россию.