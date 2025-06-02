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Кафанов: Хайкин получил гражданство Норвегии, но играть хочет за сборную России

Кафанов: Хайкин получил гражданство Норвегии, но играть хочет за сборную России
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Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов заявил, что голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин получил гражданство Норвегии, но играть хочет за российскую национальную команду.

«Хайкин женился, получил гражданство Норвегии. Хочет играть за сборную России», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

С августа 2024 года Хайкин принял участие в 40 матчах за клуб во всех турнирах, в которых пропустил 49 голов и 14 встреч отыграл «на ноль». Никита уже вызывался в сборную, однако так и не сыграл ни одного матча.

Напомним, сборная России проведёт товарищеские встречи с национальными командами Нигерии и Беларуси. Первый матч состоится уже 6 июня, начало встречи запланировано на 13:00 мск. Вторая игра пройдёт 10 июня, встреча начнётся в 20:00 мск.

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