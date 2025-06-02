Кафанов рассказал, как вратари сборной России будут готовиться к матчу с Нигерией

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов рассказал, что в тренировках голкиперов национальной команды перед матчем с Нигерией штаб сделает акцент на прессинге африканской команды.

«Запланировали тренировку завтра утром. На поле будут расставлены фишки, как прессингует Нигерия. Вратари должны будут находить зоны», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сборная России в июне проведёт два товарищеских матча. В пятницу, 6 июня, команда Валерия Карпина встретится со сборной Нигерии в «Лужниках». Во вторник, 10 июня, сборная России сыграет с командой Беларуси в Минске.