Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов считает, что в Кубке России «Ростов» прыгнул выше головы

Кафанов считает, что в Кубке России «Ростов» прыгнул выше головы
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о поражении «Ростова» в Суперфинале Фонбет Кубка России от ЦСКА. Армейцы завоевали трофей, победив в серии пенальти (0:0, 4:3 (пен.)).

Fonbet Кубок России . Суперфинал
01 июня 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 0
3 : 4
ЦСКА
Москва

«До финала добрались — выше головы прыгнули. Счастливы. Сейчас думаешь, что, может быть, надо было больше отрабатывать пенальти. К Ятимову вопросов нет. Он сделал всё, чтобы «Ростов» попал в финал. Сыграли 0:0. Хорошо, что «Ростов» был на этом празднике. Чтобы понимать это, нужно жить в Ростове. Люди благодарят», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

ЦСКА завоевал девятый Кубок России в клубной истории и сравнялся по числу трофеев с московским «Локомотивом».

Материалы по теме
Конец эпохи «Ростова». Как клуб подняли после краха и что оставили в истории
Конец эпохи «Ростова». Как клуб подняли после краха и что оставили в истории
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android