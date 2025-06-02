Кафанов считает, что в Кубке России «Ростов» прыгнул выше головы

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов высказался о поражении «Ростова» в Суперфинале Фонбет Кубка России от ЦСКА. Армейцы завоевали трофей, победив в серии пенальти (0:0, 4:3 (пен.)).

«До финала добрались — выше головы прыгнули. Счастливы. Сейчас думаешь, что, может быть, надо было больше отрабатывать пенальти. К Ятимову вопросов нет. Он сделал всё, чтобы «Ростов» попал в финал. Сыграли 0:0. Хорошо, что «Ростов» был на этом празднике. Чтобы понимать это, нужно жить в Ростове. Люди благодарят», — передаёт слова Кафанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

ЦСКА завоевал девятый Кубок России в клубной истории и сравнялся по числу трофеев с московским «Локомотивом».